 

Мнение: Молдавский расклад

01.11.2020, 20:30, Разное

Продолжаю недоумевать, почему в московском Домодедово меня не пустили на борт самолета Air Moldova, вылетающий в Кишинев?

Выборы президента Молдовы состоялись. По данным ЦИК страны за пять часов до закрытия избирательных участков в голосовании приняли более 942,5 тысячи человек – это 33,33% избирателей, необходимых для признания выборов состоявшимися.

Очевидно, что как и в России, явку сделали люди старшего возраста. Именно они активно голосуют с утра. Молодежь если и идет на выборы, то идет ближе к вечеру, за пару часов до закрытия участков.

По всем опросам Молдову ждет второй тур, в который выйдут действующий президент Молдовы Игорь Додон и Майя Санду, которая с 8 июня по 12 ноября 2019 года работала премьер-министром Молдовы (на снимке, фотография отсюда).

По всей видимости, во втором туре Додон и Санду развернут борьбу за голоса сторонников Ренато Усатого, которые вполне могут стать решающими…

Но я все-равно не понимаю, почему меня не пустили в Молдову?

Источник: Ирек Муртазин



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