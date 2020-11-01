Мнение: Монополизация моды, тяга к импортному и новый обвал в Европе

01.11.2020, 20:20, Разное

1. Казалось бы, сфера моды и роскоши – это не та область, где можно создавать огромные корпорации, разрастающиеся до квазимонопольных размеров. Нынешняя европейская практика показывает, что это не так — зловещие монополии появляются и здесь:

Глава компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно, который является богатейшим человеком Европы, закроет историческую сделку в мире роскоши и поглотит американский ювелирный бренд Tiffany. Об этом говорится в заявлении европейского концерна.

https://lenta.ru/news/2020/10/29/tiffany/

Для понимания: LVMH уже принадлежат такие бренды, как Christian Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon, Dom Pérignon, Hennessy, Hublot и десятки других буквосочетаний, хорошо знакомых фанатам статусного потребления (речь идёт об одежде, вине, часах и так далее).

Получается, что огромный кусок современного мира моды контролирует один человек, или, по крайней мере, одна и та же структура.

2. Роман Ковригин, основатель сайта «Сделано у нас», задаёт вопрос любителям всего импортного:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/vot-skajite-mne-kto-vas-zastavliaet-pokupat-importnye-tovary-5f9bf09d6fd57035fdbe0f7d

Я очень часто вспоминаю афоризм Николая Фоменко: “мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус”. Это я про тех, кто регулярно у меня в комментариях сетует на то, что у него дома нет ничего российского производства.

…я обращаюсь к тем, у кого дома один импорт: почему вы ведёте себя как те мыши? Зачем вы сознательно покупаете импортные товары, а потом сознательно тут пишете, что российского у вас ничего нет? То есть вы, тем самым, требуете запретить импорт в России? Так?

Кстати, то же касается и бытовой техники: холодильники, телевизоры, стиральные машины, вытяжки и многое другое сегодня произведено в России. Но я знаю много людей, которые сознательно ищут какой-нибудь Bosh не российского производства, а с шильдиком Made in Poland (потому что Made in Germany уже даже сознательно не сыщешь). А потом хвастают – це Европа!

Потому что понты. Потому что в России до сих пор существует уже поистине шаманское поверье в то, что импортное это круто. Поэтому люди идут и сознательно ищут испанскую плитку и финские двери, хотя весь рынок завален просто продукцией российских производителей.

Это касается и автомобилей. Я купил Ладу Весту и просто в восторге от того какой классный это автомобиль, тихий, комфортный. Люди, у кого иномарки, которых я иногда подвожу, реально в восторге от мягкости подвески, по сравнению с их зубодробилками. Недавно один знакомый сменил Поло на Весту и теперь не понимает зачем он себя так долго мучил. Но много людей всё равно копят, берут кредиты и покупают Поло, Солярисы, Рио и Рапиды, которые ничем не лучше Лады, но это же “це иномарка”. А есть те, кто реально покупают Шкоду прямо из Чехии, а потом хвастаются, что это не российская Шкода. И возможно даже сами верят в то, что она чем-то лучше.

Добавлю от себя, что далеко не всегда российские товары могут похвастаться качеством: у нас много и бракоделов, и тех, кто просто переклеивает шильдики, если вы понимаете, о чём я. Вместе с тем в целом переходить на российское уже вполне возможно.

3. В Европе снова вводят жёсткий карантин. Рухнули последние надежды на относительно благополучное экономическое завершение года:

https://lenta.ru/news/2020/10/30/ydar/

Европа готовится к еще большему экономическому спаду, поскольку Германия и Франция вводят карантин, об этом пишет CNBC.

Новые меры по борьбе со второй волной коронавируса могут привести к росту безработицы, закрытию многих предприятий и даже к увеличению государственного долга, отмечает издание. Бизнес и домашние хозяйства потерпят крах, заявили аналитики High Frequency Economics.

Решение о введении ограничений нанесло новый удар по ресторанам, барам, кинотеатрам и розничным торговцам, многие из которых только начинали путь восстановления. «Шок ужасен, особенно для малых и средних предприятий, которые закрываются в самое важное время года, перед праздниками», — отметил профессор экономики в бизнес-школе HEC Paris Томаш Михальски.

Россия пока держится. Несмотря на резкий рост ежедневного числа заболевших, по этому показателю мы пока немного позади Германии, а во Франции так и вовсе каждый день заболевает втрое больше — и это с учётом того, что по количеству населения Россия примерно соответствует Германии и Франции вместе взятым.

Вместе с тем впереди зима. Следует готовиться к худшему.