Ученые установили способность кишечных бактерий к защите от радиационного воздействия

01.11.2020, 20:17, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы противодействия организма опасному радиационному излучению. По словам исследователей, существенную защиту обеспечивают бактерии, содержащиеся в кишечнике.

Эксперимент ученых, представляющих Универсальный онкологический центр UNC Lineberger (Северная Каролина, США), был проведен на мышах. Животные подверглись воздействию потенциально смертельной дозы радиации. В результате выяснилось, что подопытные, имевшие в кишечнике бактерии Lachnospiraceae и Enterococcaceae, оказались защищены от негативного влияния облучения. Как объяснили эксперты, данные микроорганизмы приводят к увеличению воспроизводства метаболитов – небольших молекул, известных как триптофан и пропионат. Именно они уменьшили уровень повреждения стволовых клеток костного мозга, смягчили развитие проблем ЖКТ и снизили уязвимость ДНК. Сообщается, что упомянутые метаболиты реализуются в аптеках в виде пищевых добавок, однако на данный момент отсутствуют научные доказательства их способности помочь пациентам, подвергающимся воздействию радиации в интенсивной форме.

С другой стороны, по словам доктора Дженни Тинг, одного из авторов исследования, указанные бактерии, в отличие от традиционной средства Г-КСФ, использующегося официальной медициной против последствий облучения, не обладают неблагоприятными побочными эффектными и весьма недороги по цене. Научная группа анонсировала проведение клинических испытаний препаратов с бактериями на людях уже в ближайшее время. Об этом пишет Science.