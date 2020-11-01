Владимир Соловьев раскритиковал Дениса Шендеровича за фейки о госпитале на ВДНХ

01.11.2020, 20:17, Разное

Владимир Соловьев раскритиковал заявление муниципального депутата Кунцево Дениса Шендеровича о якобы госпитале на ВДНХ. Журналист назвал фейком высказывания о вроде бы плохих условиях и «отсутствии лечения».

Денис Шандерович стал пациентом одного из временных госпиталей, размещенных на территории столичного региона. Сразу же после этого он критически высказался относительно условий лечения и ухода за пациентами. Заявление мундепа вызвало резонанс в обществе, высказался на эту тему и известный журналист Владимир Соловьев.

В эфире авторской передачи «Соловьев Live» он назвал претензии Дениса Шандеровича недостоверными. По мнению телеведущего, госпиталь имеет все необходимое оборудование, медикаменты и условия для спасения жизней инфицированных в сложившихся сейчас обстоятельствах. Из-за пандемии коронавируса, охватившей весь мир, нагрузка на медицинские учреждения сейчас значительно увеличилась. При этом все равно для российских граждан доступны все необходимые условия.

Владимир Соловьев напомнил, что в госпиталях, подобных тому, который расположен на территории ВДНХ, нет того комфорта, на который рассчитывал Шандерович. Однако фейк регионального политика не имеет оснований, так как больница – это не отель с пятью звездами. Как пишет «Политксперт», все, что необходимо для борьбы за жизнь заразившихся Covid-19, там есть, и поступившие в подобные госпитали люди могут не переживать за свою жизнь и здоровье.