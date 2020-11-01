“Владычица Морская”: Потерявшая мужа София Стужук подверглась гневным нападкам хейтеров

01.11.2020, 20:17, Разное

Популярная инста-блогер София Стужук разместила на своей странице в Instagram свежий фотоснимок, посвященный Хэллоуину, который стал причиной гневных комментариев от части подписчиков знаменитости. Возмущение хейтеров вызвала праздничная публикация звезды на фоне недавней смерти её экс-супруга Дмитрия Стужука.

Стоит отметить, что София Стужук подала на развод со своим мужем Дмитрием Стужуком, также известным блогером, еще в апреле текущего года, однако слишком небольшой возраст младшей совместной дочери пары не позволял завершить процедуру официально. Причиной расставания, по словам красавицы, были измены возлюбленного, а также неблагоприятная психологическая обстановка, царившая в семье. К слову, более полугода супруги проживали раздельно. А затем Дмитрий Стужук заболел коронавирусом и, не справившись с болезнью, ушел из жизни, о чем его супруга пояснила подписчикам 17 октября. Тем не менее, звезда Сети постаралась найти в себе силы жить спокойно, периодически радуя фолловеров новыми публикациями, посвященным тривиальным темам. В честь Хэллоуина красотка выложила в микроблоге эффектный фотоснимок, на котором предстала в ярком наряде и искусно накрашенной. “Вот и мой образ на этот Хэллоуин. Мы решили, что это Владычица Морская. А Вам кого напоминает?” – обратилась к подписчикам Стужук.



Упомянутая публикация вызвала в комментариях шквал споров. Многие фолловеры, являвшиеся в свое время подписчиками обоих супругов, гневно укорили хозяйку аккаунта за то, что спустя лишь пару недель после кончины мужа она позволяет себе размещать праздничные публикации, начисто забыв о трауре. В свою очередь, среди поклонников Софии Стужук нашлось немало её защитников, нашедших массу аргументов для оправдания любимицы. Примечательно, что на несколько уничтожительных комментариев хейтеров красотка нашла силы ответить и сама: “Простите, нужно, наверное, Вам фото выложить, как я реву по ночам. Как раз идеально в тему праздника будет. Спасибо, что поддерживаете меня, когда я пытаюсь продолжать жить. Ценю таких чутких людей в блоге”. К слову, всего за день пост набрал более 300 тысяч “лайков”.