“Проснулась-улыбнулась”: Юлия Высоцкая в легком платье впечатлила подписчиков

01.11.2020, 20:09, Разное

Популярная ведущая Юлия Высоцкая разместила на своей странице в Instagram свежий фотоснимок, на котором предстала в эффектном легком платье. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных эмоций от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фото Юлия Высоцкая позирует, облаченная в маленькое черное платье-футляр с короткими “летящими” рукавами, подчеркивающее стройную фигуру его хозяйки. Снимок демонстрирует сладкую утреннюю истому красавицы, закинувшей руки за голову в грациозном прогибе. “Хорошего дня!” – пожелала владелица аккаунта подписчикам, сопроводив изображение хештегом “проснулась-улыбнулась”.

Эффектный снимок Высоцкой фолловеры оценили с большой порцией восторга, наградив ведущую массой комплиментов. По итогам комментариев, знаменитость заслужила условный статус “мисс Грациозность”. За несколько часов публикация набрала почти 15 тысяч “лайков”.