 

“Значительные изменения в микробной популяции”: Ученые рассказали о губительном воздействии сахара на кишечник

01.11.2020, 20:09, Разное

Американские исследователи провели исследование, в котором изучили нюансы воздействия на организм пищевых сахаров. Выяснилось, что данный продукт способен оказывать очень губительное влияние на кишечник.
Исследование ученых проводилось на мышах, а в качестве экспериментальной добавки к рациону животных использовались глюкоза, фруктоза и сахароза, часто используемые людьми при приготовлении пищи или в чистом виде. По словам исследователей, у грызунов, получивших сладкие напитки, были отмечены “значительные изменения в микробной популяции внутри кишечника”. В частности, как заявил один из авторов научной работы, доктор Хасан Заки, слой слизи, защищающий слизистую оболочку толстой кишки, был истончен в результате потребления диеты с высоким содержанием сахара.

Специалисты подчеркнули, что, хотя эксперимент и был проведен на животных, аналогичное действие сахар оказывает и на кишечник человека. Они настоятельно рекомендовали планировать свой рацион питания более сбалансировано. Об этом пишет Fox News.



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