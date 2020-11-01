 

Иосиф Пригожин показал Валерию в образе Малефисенты

01.11.2020, 20:09, Разное

Иосиф Пригожин продемонстрировал фотографию Валерии в необычном образе для Хэллоуина. Вокалистка предстала в костюме Малефисенты, колдуньи из «Спящей красавицы».
Иосиф Пригожин на своем официальном аккаунте в Instagram поделился новым фото Валерии. Подписчики подумали, что певица нарядилась ко Дню всех святых для фотосессии. Но продюсер под постом написал, что образ Малефисенты – это «народное творчество», и кто-то из фанатов подставил ее лицо к рекламному постеру кинофильма. Благодаря фотокоррекции ее скулы стали выразительнее, кожа бледной, а губы ярко-красными. Также супруг вокалистки уверен, что она бы легко смогла справиться с кинопробами.

Подписчикам фото понравилось, но они считают, что Валерии больше подходит образ хорошей волшебницы. Исполнительнице уже 52 года, но она выглядит ярко и молодо, правильно питается, занимается спортом.



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