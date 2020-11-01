ЦИК объявила о победе правящей партии Грузии на выборах

01.11.2020, 20:09, Новости дня

Правящая партия «Грузинская мечта» побеждает на выборах в парламент Грузии по итогам обработки бюллетеней со всех участков, сообщил Центризбирком.

«Грузинская мечта» получила 48,15% голосов, «Сила в единстве» – 27,14%. Всего в парламент проходят пять партий и два блока, передает РИА «Новости».

Ранее ЦИК Грузии сообщил о необходимости проведения второго тура выборов в 15 округах из 30 после подсчета голосов с 33,45% участков.

В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции «Сила в единстве».

При этом сам Саакашвили заявил, что не заинтересован в должности главы грузинского правительства. Также Саакашвили заявил, что оппозиция добилась безусловной победы на выборах в парламент.