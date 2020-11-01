На акциях протеста в Белоруссии задержали более 180 человек
01.11.2020, 20:09, Новости дня
Свыше 180 человек были задержаны во время несанкционированных акций протеста в различных городах Белоруссии в воскресенье, информирует правозащитный центр «Весна».
«В воскресенье в Минске проходит акция «Деды». Демонстранты собрались возле парка Челюскинцев и затем выдвинулись в сторону урочища «Куропаты». Происходят точечные задержания. «Весна» собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске и других городах Белоруссии», – сказано в сообщении на сайте центра.
В опубликованном «Весной» списке задержанных на данный момент 184 человека. Среди них подавляющее большинство – это минские демонстранты.
Ранее стало известно, что во время проведения в Минске несанкционированной акции протеста сотрудники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух для пресечения нарушения закона. Также сообщалось о применении силовиками светошумовой гранаты.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет