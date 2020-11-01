IT-специалист рассказал, как можно изменить геолокацию на смартфоне

01.11.2020, 19:55, Новости дня

Специалист по IT-технологиям Роскачества Сергей Кузьменко советует использовать сервисы VPN, чтобы замаскировать свои передвижения, изменив данные геолокации на смартфоне.

VPN заменит данные о месте вашего нахождения на любые другие, уточняет эксперт. Он также напомнил, что в ряде стран пользоваться такими сервисами запрещено. Однако в РФ они существуют легально. Более того, здесь они даже полезны.

Обычно компании добиваются запрещения VPN в тех странах, где существуют региональные цены на скачивание игр, приобретение билетов и другие интернет-сервисы. Замаскировав свою геолокацию, пользователь может избежать более высоких цен и тарифов. С другой стороны, VPN помогает защитить устройство от нежелательных внешних вмешательств.