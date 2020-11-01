 

Новый Kia Mohave не сможет конкурировать с Toyota Land Cruiser Prado

01.11.2020, 19:55, Новости дня

В ближайшее время на рынке РФ начнутся продажи обновленного внедорожника Kia Mohave.

Данный автомобиль, по мнению специалистов, не сумеет составить конкуренции для Toyota Land Cruiser Prado. Вместе с тем специалисты предполагают, что новая модель сумеет занять достойное место среди Chevrolet Tahoe и Jeep Grand Cherokee, имеющих схожие технические параметры. Южнокорейский внедорожник Kia Mohave обладает рамной конструкцией, доработанным шасси, а также системой активной безопасности. Кроме того, здесь применят систему полного привода с улучшенными шасси.

Под капотом внедорожника Kia Mohave установлен 3-литровый дизельный двигатель, который выдает 249 л.с. мощности. Рестайлинговый экземпляр совсем немного подорожал на фоне предшественника. Минимальная цена на новинку составит от 3,09 миллиона рублей, а в топовой версии ценник достигает 3,55 миллионов рублей.



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