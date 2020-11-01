Герман Греф презентовал услугу «Спас от Сбера»

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01.11.2020, 19:37, Разное

Герман Греф рассказал клиентам об услуге «Спас от Сбера», которая станет доступна для держателей дебетовых банковских карт с 1 января 2021 года. Теперь 1% от стоимости всех сделанных покупок будет возвращаться на карту в виде спас-очков, которые можно будет использовать для оплаты треб, пожертвований и онлайн-исповедей в храмах РПЦ в пределах региона, где была выдана карта.

Также Сбер планирует устраивать ежемесячные акции, предоставляя скидку на приобретение за спас-очки таких товаров, как цвечи, кадила и иконы. Также будет упрощена система сбора церковной десятины: десятая часть дохода всех клиентов банка, которые причисляют себя к христианам, будет автоматически переводиться в спас-очки. На презентации услуги присутствовали топ-менеджеры столичной епархии РПЦ, члены совета «Роснефти» и «Газпрома», актёры, урбанисты и депутаты Госдумы.

«Главная наша задача – сделать жизнь православного человека как можно проще и праведнее. Теперь не нужно по часу стоять в очереди к церковному банкомату, чтобы уплатить десятину. Мы автоматически передадим ваши деньги церкви, а взамен выдадим спас-очки, на которые вы также сможете приобрести религиозные товары. До 2028 года мы также планируем отказаться от ограничений по региону выдачи карты, так что житель Чукотки сможет потратить свои спас-очки в кремлёвском соборе или любом другом религиозном предприятии», — сказал Герман Греф.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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