Без тормозов – Личное мнение

01.11.2020, 19:20, Разное

Сегодня с утра меня расстроила новость: сыночку певицы Жасмин запретили покидать пределы России, пока он не оплатит 567 штрафов за нарушение ПДД на сумму 700 тысяч рублей.

23-летний мажорик на автомобиле Mercedes-Benz AMG стоимостью свыше 5 миллионов любит скорость.

Поговорим серьёзно?

Для Жасмин и её нового мужа, объявленного в международный розыск, 700 тысяч — не проблема. Оплатят, сыночек снова сможет летать на международных рейсах.

Однако, для чего в принципе существуют штрафы? В чём их сакральный смысл?

Да в том, очевидно, чтобы человек не хотел нарушать ПДД, написанные кровью жертв ДТП.

Ответим честно себе: штраф за превышение скорости — это достаточная мера, чтобы мажор боялся нарушить? Нет. Ему и 567 таких штрафов не мешают гонять по улицам, рискуя нашими жизнями.

Что же делать? Повышать сумму? Так и сейчас она для большинства населения России внушительна, но для «избранных» этот метод всё равно не сработает. Следовательно, нужно идти другим путём.

Ну, например, считать количество нарушений — если водитель имеет 2 и более штрафов в месяц, лишить его права управления транспортным средством.

Раз-два при ежедневных поездках нарушить легко. Пусть штрафуют, чтобы водители не теряли бдительность. Но если человек имеет десятки и сотни нарушений, штрафы его не пугают.

Он рискует не только собой, но и нами — другими водителями, пешеходами. Детьми, стариками, стоящими на остановке людьми. Он не боится штрафов в принципе. Значит, он — человек без внутренних тормозов.

Эксплуатация автомобиля с неработающей тормозной системой запрещена. Так почему тогда разрешается сидеть за рулём людям, у которых нет тормозов?

Больше двух штрафов в месяц — год лишения, повторное обучение в автошколе и сдача экзамена. Вот, на мой взгляд, как можно остановить сына Жасмин и прочих Ефремовых.

Заодно это приведёт в чувство водителей такси, маршруток и спецавтомобилей со всякими толстопузами на борту, вылезающими на выделенку.

Согласны?