 

Мнение: Наступление Талибана на Кандагар

01.11.2020, 18:45, Разное

Несмотря на формально заключенное перемирие с США, Талибан развил успешное наступление на юге Афганистана, приближаясь к Кандагару – второму по величине городу Афганистана.
Армия ведет тяжелые бои. Некоторые части сражаются в окружении или полуокружении, опираясь на снабжение по воздуху. Талибы захватили множество блокпостов и взяли солидные трофеи. По заявлению властей районов прилегающий непосредственно к Кандагару, ситуация там для правительства находится на грани краха и если Кабул не пришлет помощь, Талибан заберет их все.
Авиация армии Афганистана уже 2-й день наносит интенсивные авиаудары. Обе стороны объявляют о десятках убитых друг у друга. Также Талибан заявляет, что капитулировала одна из окруженных баз афганской армии, где в плен сдались до 50 человек + 7 ББМ и 7 машин с боеприпасами (фото и видео пока не подтверждено).
Правительство спешно перебрасывает дополнительные силы под Кандагар, чтобы не допустить прорыва Талибов в сам город. Сегодня первые снаряды уже падали в городской черте, чего уже давненько не случалось.
В городе началась паника – более 1500 человек сегодня бежали из города на север. Общее число беженцев с начала наступления Талибана превысило 5000 человек.
Правительство Афганистана обвиняет Талибан в нарушении договоренностей. Талибы заявляют, что идут свергать преступное правительство.
Полагаю, взять Кандагар Талибан не сможет. Наиболее вероятно, что они будут расширять свою зону контроля к югу и юго-западу от Кандагара. Правительство за это время подтянет резервы, проведет контратаки и вернет часть потерянных территорий.
Пока резервы правительства будут заняты стабилизацией ситуации под Кандагаром, Талибан атакует в другом месте – в Нангархаре (где у него за последние недели есть существенные успехи), Фарьябе или снова полезут на Кундуз.
По данным МВД Афганистана, за последние 50 дней Талибан предпринял более 2000 нападений и помимо серьезного ущерба военным и полиции, убил 261 мирного жителя и еще 602-х ранил. Достаточно наглядные цифры для оценки успеха "перемирия Трампа".


Схема авиаударов ВВС Афганистана. Обращает на себя внимание, что судя по районам ударов, Талибан уже довольно близко подошел к Кандагару.


Один из захваченных опорников.


Проверка на дорогах.


Трофеи.


Пленные полицейские.


Жители валят из Кандагара.


Застреленный полицией инфильтратор Талибана.


Боевик Талибана убитый к западу от Кандагара.

Плюс разбитая колонна бронетехники в Такхаре.

Источник: Colonel Cassad



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