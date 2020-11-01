 

Минздрав Украины запретил присутствие болельщиков на матче “Шахтера” против “Боруссии” в Лиге чемпионов

01.11.2020, 18:35, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины запретило присутствие болельщиков на стадионе в Киеве, где 3 ноября должен состоятся матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА между донецким “Шахтером” и “Боруссией” из немецкого Менхенгладбаха.

Об этом 1 ноября проинформировал сайт “Шахтера”.

“Министерство здравоохранения с учетом ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отзывает свое письмо от 26 октября касательно возможности проведения матча в присутствии болельщиков”, – говорится в сообщении.

В клубе отметили, что прекращена продажа билетов на матч, который состоится на НСК “Олимпийский” в 19.55.

“Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3–14 дней (в зависимости от банка)”, – уточнили представители “Шахтера”.

27 октября донецкий клуб информировал, что на матч “Шахтера” с “Боруссией” Минздрав разрешил продать 15% билетов.

После двух туров донецкий клуб занимает в своей группе Лиги чемпионов первое место: “Шахтер” выиграл у мадридского “Реала” и сыграл вничью с итальянским “Интером”. У “Боруссии” – два очка после двух ничьих.

По состоянию на 1 ноября в Украине подтверждено 395 440 случаев коронавирусной инфекции (7959 из них – за последние сутки). Умерло 7306 больных с COVID-19, 161 441 пациент вылечился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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