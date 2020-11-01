 

В Минске задержали более 100 участников Марша против террора – правозащитники

01.11.2020, 18:35, Новости дня

Правозащитный центр “Весна” 1ноября сообщил о 113 задержанных участниках мирной акции протеста против террора. 

“Происходят точечные задержания. Правозащитный центр “Весна” собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске и в других городах Беларуси на региональных акциях. Списки будут обновляться и дополняться”, – пообещали правозащитники.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила в Telegram, что среди задержанных есть журналисты – корреспонденты газеты “Новы Час” Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Яна Трусило. Задержан также оператор телеканала “Белсат” Дмитрий Солтан. Журналисты доставлены в РУВД.

“Дмитриев  и Солтан были избиты”, – сообщили в ассоциации журналистов.

1 ноября в Минске начался Марш против террора, его участники шли от метро “Парк Челюскинцев” до урочища Куропаты – там было место массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937–1940 годах.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка с требованием отставки Лукашенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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