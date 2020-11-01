 

Показатель в 1 млн случаев COVID-19 превышен в четвертой европейской стране

01.11.2020, 18:35, Новости дня

Великобритания стала девятой страной в мире и четвертой в Европе, где превышен показатель в 1 млн случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 1 ноября.

Всего с начала эпидемии в Великобритании подтвердили 1 011 664 случая COVID-19, из них 46 555 закончились смертью больного.

За последние 24 часа в мире, по данным ВОЗ, обнаружили более 473 тыс. инфицированных коронавирусом, за все время пандемии – более 45,9 млн. Жертвами COVID-19 стали в общей сложности 1 192 644 больных.

В десятку стран с наибольшим количеством инфицирований входят США (8,95 млн), Индия (более 8,18 млн), Бразилия (почти 5,52 млн), Россия (почти 1,64 млн), Франция (1,33 млн), Испания (почти 1,19 млн), Аргентина (почти 1,16 млн), Колумбия (1,06 млн), Великобритания и Мексика (более 0,9 млн).

В Украине по состоянию на 1 ноября подтверждено 395 440 случаев коронавирусной инфекции (7959 из них – за последние сутки). Умерло 7306 больных с COVID-19, 161 441 вылечился.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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