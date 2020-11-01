Зеленский обнаружил «заговор олигархов» в решении Конституционного суда

01.11.2020, 18:24, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «заговором олигархов» решение Конституционного суда страны признать несоответствующим основному закону значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции».

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Потому что только слабый президент и слабое государство является залогом сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят: на хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Как отметил украинский лидер, сегодня одна группа борется за «уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших площадях», другая – за полноценную свободу, права и гарантии справедливости для граждан.

«Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше безнаказанности? Или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили – да, хотим новых отношений. А вот Конституционный суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, считает иначе», – отметил президент.

«Не хотят старые элиты платить по счетам, не хотят отвечать за свои шикарные годы бесконтрольной жизни», – добавил Зеленский.

Во вторник Конституционный суд Украины (КСУ) признал несоответствующим основному закону страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», в частности о необходимости опубликования чиновниками электронных деклараций и их проверки.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ, признать его решение о декларировании «ничтожным» без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».