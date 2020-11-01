Глава МВД Франции назвал цель прибытия в страну напавшего на прихожан собора в Ницце

01.11.2020, 18:24, Новости дня

Выходец из Туниса, напавший на прихожан собора в Ницце, приехал во Францию с целью совершить теракт, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен в интервью газете La Voix du Nord.

«Он находился на территории страны к тому моменту недолго. Он прибыл с очевидной целью убивать. Иначе как объяснить, что, едва приехав, он вооружился несколькими ножами», – передает слова министра ТАСС.

Глава МВД добавил, что прокурору по вопросам борьбы с терроризмом «предстоит определить, когда у него [нападавшего] возник план нападения». «Но он приехал явно не для того, чтобы получить документы», – подчеркнул Дарманен.

Министр сообщил, что французские власти намерены усилить контроль на границах. Он также отметил, что с момента своего назначения на пост министра внутренних дел в начале июля к границе с Италией были дополнительно направлены сотни полицейских. «Я не хочу, как предлагают крайне правые, видеть в каждом иностранце террориста. Но нам нельзя расслабляться», – сообщил Дарманен.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.

Макрон назвал нападение под Парижем террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент страны высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».