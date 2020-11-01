Названы сроки роботизации российской нефтегазовой отрасли

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01.11.2020, 18:24, Новости дня

Министерство энергетики РФ представит доработанную концепцию роботизации нефтегазовой отрасли. В 2030 году в индустрию может быть поставлено более 1 млн. роботов, рассказали в ведомстве.

«Было решено разработать атлас мер государственной поддержки технологических проектов, а также доработать концепцию и «дорожную карту» по роботизации нефтегазовой отрасли и представить ее в правительство РФ в первом квартале 2021 г. Предварительный анализ показал, что в нефтегазовой промышленности и смежных отраслях к 2030 году спрос может превысить более 1 млн роботов», – передает сообщение Минэнерго ТАСС.

По словам заместитель министра энергетики Павел Сорокин отметил, что сейчас есть свыше 20 различных инструментов поддержки технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Также он подчеркнул, что цифровизация отрасли позволит снизить затраты на разведку и добычу на 10-15%, а сроки ввода объектов сократятся на 40%. При этом бюджет страны может получить более 700 млрд рублей в год, сообщил Сорокин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о сокращении зависимости экономики страны от нефти и газа.



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