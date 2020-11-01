Яна Рудковская продемонстрировала превращение тыквы в автомобиль

01.11.2020, 18:23, Разное

Яна Рудковская обожает делиться с подписчиками эпатажными роликами. В этот раз она продемонстрировала превращение тыквы в автомобиль.

Сейчас Яна Рудковская проводит время в своем особняке, так как приняла решение побыть с родными и малышом, который появился в семье благодаря суррогатной матери. Но, несмотря на все свои дела, все равно на своей странице в Instagram продолжает публиковать новые видео. В последнем ролике видно, как продюсер вышла из дома и подошла к большой тыкве. Далее она нажала на брелоке кнопку и тыква превратилась в шикарную машину оранжевого цвета.

Под постом Яна Рудковская написала, что у людей из тыквы получается суп, а у нее «совсем другой расклад». Также она добавила, что вышла не карета, но тоже хороший вариант. Подписчики ролик оценили и написали, что тоже хотят такую же тыкву. Но нашлись и те, которые стали порицать продюсера за хвастовство.