Виктор Рыбин в разгар эпидемии подарил Наталье Сенчуковой банкет за 200 000 рублей

01.11.2020, 18:23, Разное

Виктор Рыбин, несмотря на пандемию коронавируса, подарил своей супруге Наталье Сенчуковой банкет за 200 000 рублей. Певице исполнилось 50 лет.

Виктор Рыбин решил сделать любимой поистине роскошный подарок и арендовал в Московской области ресторан на воде. На мероприятие, несмотря на все ограничения, действующие в период пандемии COVID–19, было приглашено около 50 человек. Правда, меры предосторожности гостям пришлось соблюсти. Все приглашенные прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции. По словам Виктора Рыбина, они с юбиляршей сделали прививки еще месяц назад, а около 70% присутствующих на празднике уже переболели COVID–19.

Именинницу гости завалили подарками и цветами. Наталья Сенчукова призналась, что ощущает себя намного моложе своих лет, поэтому с трудом верит в свое 50-летие. В интервью НТВ певица заявила, что в ее жизни все хорошо.