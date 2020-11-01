 

Гном Гномыч пожаловался на постоянные съемки Яны Рудковской

01.11.2020, 18:23, Разное

Ребенок Евгения Плющенко и Яны Рудковской пожаловался на свою жизнь. Оказывается, сыну фигуриста и продюсера Гному Гномычу не нравятся постоянные съемки мамы.
Александр Плющенко практически с самого рождения получил от родителей собственный аккаунт в соцсети Instagram. Под именем Гном Гномыч звездные родители публикуют в интернете фотографии и видео сына, его первые шаги и первые успехи в спорте. Под этим прозвищем мальчика знают многие поклонники творчества его родителей. Несмотря на то, что месяц назад Рудковская родила сына Арсения, она не оставляет своей деловой хватки и продолжает работу.

В эфире передачи «Сегодня вечером», которую ведет Максим Галкин, Гном Гномыч пояснил о его неудовлетворенности образом жизни мамы. Как известно, продюсер Яна Рудковская часто задействует сына для производства роликов в соцсетях. Оказалось, что Саше Плющенко совсем не по нраву такой график с бесконечными фото- и видеосессиями. Ведь сниматься приходится даже в выходной, сетует ребенок, а ему это не нравиться, и даже, с его слов, «не интересно».

Из того, же, что по вкусу Гному Гномычу, он назвал фигурное катание. Причем мальчик не только систематически тренируется, но и намерен в будущем обойти по числу побед своего звездного отца. Ведь в свои семь лет он занимается на катке не менее пяти часов в день. Кроме того, как сообщают «Народные новости России», Гном Гномыч не отказывается помочь нянчить брата Арсения.



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