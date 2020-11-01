 

Эксперт объяснил роль силовиков в падении режима Лукашенко

01.11.2020, 18:23, Разное

События в Белоруссии, несмотря на медленно тянущийся протест, остаются довольно тревожными. Экономика страны переживает, мягко говоря, не лучшие времена, люди уже совсем не верят в завтрашний день, а власть теперь думает лишь о том, чтобы выйти из противостояния с народом с наименьшими потерями.

На фоне происходящего высказывания Лукашенко стали более радикальными, Президент пообещал, что силовики не будут церемониться с протестующими. “Мы в плен никого не берем”, – цитируют Батьку в СМИ.

Эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников убежден, что Александр Лукашенко не столько пытается запугать народ, сколько стремится воздействовать на свое окружение. По мнению Нижникова, на данный момент власти растеряны. Нет понимания того, в каком направлении двигаться: нет ни стратегии, не вариантов по устранению внутриполитического кризиса.

Единственное, на что способна власть в сложившихся обстоятельствах, это насилие. Нижников подчеркнул, что агрессивный метод подавления протеста, как можно убедиться уже сейчас, не работает, но других идей у Лукашенко нет.

Именно поэтому речь Батьки обращена не к народу, а к составу МВД. Президент всеми силами старается показать, что он и силовой блок находятся в одной лодке.

При этом силовики среднего и низшего звеньев пребывают в растерянности. Никто не знает, чем обернется очередное обострение конфликта, хотя надежда на ресурсы власти все еще велика. “Если силовики действительно перейдут к более жестким методам, то это будет большой ошибкой, последствия окажутся необратимыми и непредвиденными, это может привести к падению режима”, – резюмировал Нижников.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Контузия. Фотографии (18+)

01.09 / «А вы вообще-то Россию любите?»

24.07 / Официальные дистрибьюторы экспресс-тестов Lepu Medical против контрафакта

05.08 / Ученые назвали случаи опасности парацетамола для здоровья

09.10 / В гостях у Ким Кэтролл: экскурсия по домику звезды “Секса в большом городе” на берегу залива в Хэмптоне

28.09 / В йогуртах из российских магазинов нашли антибиотик и хлоргексидин

11.08 / Белорусы встают на колени перед ОМОНом: народ усмиряют гранатами и дубинками

31.07 / Михаил Казаков из «Папиных дочек» оказался в инвалидном кресле

03.10 / Виктория Дайнеко поздравила дочь с 5-летием и показала беременные фото

17.07 / Мнение: Зачем наши дипломаты паркуются на тротуарах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска