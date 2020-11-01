 

Skoda подняла цены на две модели в России

01.11.2020, 17:55, Новости дня

На автомобильном рынке РФ зафиксировали увеличение стоимости нескольких моделей чешской компании Skoda.

В частности, теперь отечественные покупатели смогут приобрести кроссовер Skoda Karoq по цене от 1,35 миллиона рублей. Однако не обошлось и без исключений, так как модификации Active и Ambition сохранили прежнюю стоимость без изменений. Под капотом  кроссовера в таких комплектациях применили 1,6-литровый бензиновый двигатель, который выдает 110 л.с. мощности.

Также получил обновленный ценник недорогой экземпляр Skoda Rapid, который с учетом удорожания доступен на рынке по цене от 819 тысяч рублей. Напомним, топовое исполнение автомобиля будет продаваться в РФ по цене 1,23 миллиона рублей.



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