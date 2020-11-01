 

Марка Renault отказалась от разработки дизельных двигателей

01.11.2020, 17:55, Новости дня

Французский автомобильный гигант Renault объявил о решении отказаться от последующей разработки новых дизельных двигателей.

Таким образом, в ближайшие пять лет будет происходить постепенное сворачивание работы по созданию таких силовых агрегатов. Французские инженеры заинтересованы в выпуске новых гибридных установок, которые отличаются наибольшей востребованностью на мировом рынке. Более того, некоторые дизельные двигатели уже прекратили выпускать.

Примечательно, ряд других европейских автопроизводителей уже приступили к аналогичной работе, тем самым выбирая инновационные направления, отличающиеся интересом, а также параметрами экологичности для новых транспортных средств.



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