 

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом

01.11.2020, 17:43, Разное

Политическая обстановка в Белоруссии последнее время обостряется. Риторика президента Александра Лукашенко стала более радикальной. Политик пообещал, что протестующие, вступившие в конфронтацию с силовиками, пожалеют об этом.

На фоне грозных речей белорусские власти анонсировали встречу элиты с народом. Политолог Павел Усов выразил мнение, что на мероприятие будут согнаны все лояльные по отношению к действующей власти силы.

Ресурсы, задействованные для очередной демонстративной встречи якобы противоборствующих сторон, Усов назвал “политическим мусором”. Эксперт считает, что власти привлекут для отчетности продажные партии, прикормленных оппозиционеров и сломленных противников Лукашенко.

Усов предположил, что выступающие от лица протестующих персоны станут призывать народ уйти с улиц поддержать инициативу по изменению конституции. Также прозвучат уже набившие оскомину речи об иностранном вмешательстве во внутриполитические дела Белоруссии.

По утверждениям политолога, после проведения съезда Лукашенко сохранит власть под одобрительные возгласы псевдодемократов. Основной целью подобных мероприятий Усов назвал продление правления последнего диктатора Европы.



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