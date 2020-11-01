 

В “Артеке” начался финал конкурса для школьников “Большая перемена”

01.11.2020, 17:43, Разное

На церемонии открытия финала “Большой перемены” присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он поблагодарил участников проекта за интерес и желание изменить не только свою жизнь, но и окружающих.

Помощник президента Андрей Фурсенко считает, что школьники должны начать строить свое будущее и этот конкурс – отличная для этого возможность. А генеральный директор “Росатома” Алексей Лихачев заявил: компании нужны лучшие. Он надеется, что многие свяжут свою жизнь с атомной промышленностью страны.

К финалистам “Большой перемены” также обратились космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Они поздравили конкурсантов во время прямой трансляции с Международной космической станции и пожелали ребятам реализовывать самые смелые планы.

По словам гендиректора организации “Россия – страна возможностей” Алексея Комиссарова, на этом конкурсе школьники не только испытывают себя и борются за первое место, но и могут определиться с выбором будущей профессии.

“Я уверен, что для каждого из вас этот финал будет не просто окончанием конкурсных испытаний, но одновременно и началом яркого, полного побед и достижений”, – сказал он.

До 4 ноября в “Артеке” будут походить мотивационные лекции и встречи, на которых школьники смогут пообщаться с руководителями крупнейших компаний и представителями престижных университетов. Для финалистов есть шесть направлений: “Образование будущего”, “Предпринимательство”, “Искусство-Арт”, “Урбанистика”, “Волонтерство” и “Здоровый образ жизни”.

Стоит отметить, что все мероприятия проходят с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности и социальной дистанции.



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