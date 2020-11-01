Билборд с цитатой Путина сдуло с Крымского моста

01.11.2020, 17:37, Разное

Свидетелями необычного явления стали автомобилисты, преодолевавшие Крымский мост со стороны полуострова в направлении Краснодарского края. На 11-м километре пути сильно поднявшийся ветер унёс в Чёрное море билборд с цитатой Владимира Путина «Если драка неизбежна, надо бить первым».

Потеря рекламной конструкции, мотивирующей большинство россиян, не привела к человеческим жертвам и разрушениям. На Крымском мосту и на территории разных населённых пунктов Республики Крым осталось ещё более 20 билбордов с другими цитатами российского лидера: «Если бы я считал, что тоталитарный или авторитарный режим является наиболее предпочтительным, я бы изменил Конституцию», «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами!», «Не надо здесь похрюкивать» и «курочка по зёрнышку клюёт тук-тук-тук», «Крым не является никакой спорной территорией… Россия давно признала границы сегодняшней Украины» и другие. Все конструкции были установлены на добровольные пожертвования крымчан и гостей курортного региона. Каждый желающий мог кинуть в специальные урны, установленные на городских площадях, пляжах и в торговых центрах, любую сумму. Таким образом властям Крыма удалось выручить 20 миллионов рублей.

Установка билбордов завершилась в августе этого года. Три щита в Севастополе, Феодосии и Керчи были сожжены в один день в результате попадания молнии. Конструкцию в Ялте унес в море смерч, в щит возле Генуэзской крепости врезался грузовик с агитационными материалами политической партии.

«К сожалению, часть цитат президента мы потеряли по форс-мажорным причинам, но это не повод останавливаться. Деньги в резервном фонде есть, обязательно всё восстановим. Мы хотели нанести цитаты главы государства и на общественный транспорт, но поскольку нас опередили коллеги из других регионов, мы решили отказаться от этой идеи», — заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.