 

В московском метро оштрафовали безрукого человека за отказ носить перчатки

01.11.2020, 17:02, Разное

Неприятный инцидент произошел в московском метрополитене. Уроженец Ташкента Усейн Джеймилев, потерявший кисти обеих рук вследствие производственной травмы, был остановлен сотрудниками полиции по пути домой. Правоохранители поинтересовались, почему мужчина нарушает новые правила проезда на общественном транспорте и не носит перчатки. Объяснения мужчины были проигнорированы, а блюстители порядка посчитали, что протезы должны быть облачены в одноразовые перчатки, как и обычные руки.

«Вы поймите, мы строго исполняем распоряжение Роспотребнадзора. Мы боремся с распространением новой коронавирусной инфекции. Закон суров, но он закон — для проезда в метрополитене необходимо ношение одноразовых перчаток. Протезы тоже являются носителями инфекции. На деревянной поверхности коронавирус может жить до трёх дней», — пояснил сотрудник органов.

Джеймилев рассказал, что «не собирается опускать руки» и намерен оспорить протокол о привлечении к административной ответственности в суде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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