Продюсер Губина сообщил о пропаже певца

01.11.2020, 16:50, Новости дня

Известный певец Андрей Губин уже долгое время не выходит на связь с друзьями, рассказал продюсер певца Тарас Ващишин.

«Я ему не могу дозвониться и переживаю. Я к нему не ездил. Никто не может дозвониться, к сожалению. У него просто были такие моменты, что он не выходил долго на связь, поэтому мы панику не били. Но сейчас что-то долго его нет – может быть, месяц, если не больше», ­ сообщил продюсер телеканалу «Рен ТВ».

Ващишин добавил, что они с друзьями будут обсуждать вопрос о заявлении в полицию.

В 2019 году Губин рассказал о тяжелом неврологическом заболевании, от которого «должен был уже давно загнуться». Позже продюсер артиста говорил, что Губин отказался от записи нового альбома и возвращения на сцену и переехал в Таиланд с подругой.