В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Мытищах

01.11.2020, 16:50, Новости дня

У одного пострадавшего при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах поранена бровь, второй за медицинской помощью не обращался, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

«Один рабочий шиномонтажа погиб. Один пострадавший получил царапину брови. Второй пострадавший – пешеход, взрывной волной отбросило в сторону, но травм нет и не обращался для госпитализации», – передает ее слова РИА «Новости».

Врадий уточнила что, хозяин шиномонтажа сообщил о наличии у него всех необходимых документов. «Документы проверяет следователь», – сказала представитель СК.

Между тем в МЧС сообщили, что тело погибшего извлечено из-под завалов, его личность устанавливается.

Напомним, в воскресенье в гараже в Мытищах произошел взрыв, из-под завалов спасли человека. Три гаража в результате взрыва полностью обрушились, у двух других частично повредило стены. При взрыве погиб один человек.