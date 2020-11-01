 

Украинские оппозиционеры подали в суд из-за фальсификации выборов в Мариуполе

01.11.2020, 16:50, Новости дня

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) подала иск в суд из-за массовых фальсификаций на выборах в Мариуполе.

Во время подведения итогов в районных комиссиях значительная часть голосов, отданных за «Блок Вадима Бойченко», была переписана в пользу правящей партии «Слуга народа», говорится в заявлении на сайте ОПЗЖ.

Как отмечается в сообщении, юристы ОПЗЖ собрали всю доказательную базу с данными протоколов участковых комиссий, «существенно отличающихся от итоговых таблиц районных избирательных комиссий».

«В итоговом протоколе территориальной избирательной комиссии с установленными результатами выборов в Мариуполе есть ряд подозрительных неточностей. Во-первых, участковым избирательным комиссиям было выдано на 341 бюллетень больше, чем их было напечатано в типографии. В процентном выражении – это 0,42% голосов, которые вдруг нашлись у «Слуг Народа», чтобы дать возможность партии преодолеть проходной барьер. Согласно 100% обработанных протоколов с мокрыми печатями от участковых комиссий, за «Слугу народа» проголосовало только 4,75% горожан, в итоговом протоколе у партии уже 5.1%», – сказано в заявлении.

Также сообщается, что в протоколе с установленными итоговыми результатами выборов в горсовет Мариуполя сумма процентов голосов, отданных за все партии, составляет только 99,94%. В ОПЗЖ отмечают, что это также указывает на фальсификацию результатов.

25 октября граждане Украины выбирали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров городов. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Зеленский теряет контроль над регионами Украины.



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