19-летний сын Королевской стал депутатом Краматорского горсовета

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01.11.2020, 16:30, Новости дня

19-летний сын нардепов от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислав Солод стал депутатом от этой политсилы в Краматорском городском совете. Об этом 30 октября пишет местное издание Kramatorsk Post.

30 октября городская территориальная комиссия утвердила постановление по результатам выборов в горсовет. Партия ОПЗЖ получила больше всего мандатов, в совет прошли 14 ее депутатов.

Также в горсовет попадут кандидаты от политсил “Команда Максима Ефимова” (12), Партия мира и развития (5), “Европейская солидарность” (4), “Слуга народа” (4) и Партия Шария (3).

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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