Тайфун “Гони” обрушился на Филиппины, погибли семь человек
01.11.2020, 16:30, Новости дня
На восточные Филиппины в воскресенье, 1 ноября, обрушился тайфун “Гони”. Погибли по меньшей мере семь человек, сообщает агентство Associated Press.
Тайфун обрушился на филиппинскую провинцию Катандуанес. Скорость ветра достигала 225 км/ч с порывами до 280 км/ч.
Губернатор провинции Албай Аль-Фрэнсис Бичара рассказал о четырех погибших в сельской местности. Они попали под селевой поток с вулкана Майон.
По сообщению управления гражданской обороны, в провинции Албай еще трое человек погибли. Одного из них придавило деревом.
ВВС пишет о повреждении домов и затопленных дорогах после наводнений из-за тайфуна. Глава гражданской обороны Рикардо Джалад сказал, что около 347 тыс. человек удалось эвакуировать.
Жителей Филиппин предупредили о вероятных оползнях, сильных наводнениях, штормах и сильных ветрах.
Главный аэропорт столицы Филиппин Манилы закрыли. Авиакомпании отменили десятки международных и внутренних рейсов. Военная и национальная полиция, а также береговая охрана приведены в полную боевую готовность.
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