 

Грузинская оппозиция вышла на протест в центре Тбилиси против результатов парламентских выборов

01.11.2020, 16:30, Новости дня

Сторонники грузинской оппозиции, не согласные с результатами парламентских выборов, собрались в центре грузинской столицы Тбилиси, сообщает грузинский канал Рустави 2. 

“Результаты не отражают волю грузинского народа. Лидеры оппозиции уже заявили, что оппозиция объединится и “Грузинская мечта” не получит 100 мест, необходимых для начала своей парламентской работы”, – сказал член демократического движения “Единая Грузия” Азнор Бицадзе.

Агентство “Спутник.Грузия” пишет, что несколько тысяч человек перекрыли движение по проспекту Руставели. На акцию пришли лидеры почти всех оппозиционных партий, которые прошли в парламент, кроме “Альянса патриотов” и партии “Граждане”. 

Член Национального движения Саломе Самадашвили сказала, что с сегодняшнего дня протестующие будут собираться каждый день, пока не назначат новые выборы.

“Эхо Кавказа” информирует, что сегодня представители оппозиции собрались в офисе Лейбористской партии, чтобы разработать план действий. Они объявили о новой волне митингов со следующей недели. 

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. По данным Центральной избирательной комиссии страны, на 1 ноября, большинство голосов получила партия “Грузинская мечта” (48,3%). Оппозиционный блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, который была правящим в Грузии во время президентства Михаила Саакашвили, набрал 26,5%, а партия “Европейская Грузия” – 3,8%.

Пророссийская партия “Альянс патриотов” получила более 3% голосов. Всего избирательный барьер в 1% голосов на момент публикации новости преодолело 10 партий.

Явка избирателей 31 октября на 20.00, по данным ЦИК страны, составила 56,11%. Самая высокая явка (63,8%) избирателей зафиксирована в мажоритарном округе в Рача-Лечхуми и Сванети, а самая низкая (51%) – в регионе Квемо Картли.

Впервые выборы в парламент проводились по новому избирательному законодательству: проходной барьер снизили с 5% до 1%; 120 депутатов из 150 избирают по пропорциональной системе, 30 – по мажоритарной (ранее в мажоритарных округах избирались 73 депутата, по спискам партий и блоков – 77). Одной партии для формирования большинства в парламенте необходимо будет не менее 40% голосов избирателей.

Всего в выборах принимали участие 48 партий и два блока. Оппозиционные “Единое национальное движение” и “Сила в единстве” в начале сентября объявили, что в случае победы выдвинут на пост премьера бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас возглавляет Исполнительный комитет реформ Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Фигурант дела Шеремета Антоненко: Считаю себя политзаключенным и военнопленным в собственной стране

23.10 / Экономика: Сельское хозяйство исправляет одно из последствий развала СССР

08.09 / Выписан первый штраф за неразмещение теста на COVID-19

02.07 / Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак

18.08 / Ученые рассказали, как защитить мозг от появления болезни Альцгеймера

07.09 / В Саудовской Аравии вынесены приговоры восьми фигурантам дела об убийстве Хашогги

26.09 / Партия “За майбутнє” выдвинула на местные выборы почти 30 тысяч кандидатов

02.07 / Акция “Миллион призов”: кто выиграл в Москве

20.10 / США расширили санкции по Ирану

10.10 / Власти Москвы сказали, для кого транспортные карты останутся активны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска