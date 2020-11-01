“АвтоВАЗ” изменил передние фары на Lada Granta

01.11.2020, 16:17, Разное

Компания «АвтоВАЗ» решила доработать передние фары модели Lada Granta FL. В последний раз их рестайлинг проводился два года назад.

Автомобили Lada Granta FL нынешнего года выпуска получили обновленный отражатель. В компании «АвтоВАЗ» такую доработку объяснили тем, что производитель стремился уменьшить износ рефлектора. Для достижения этой цели пришлось убрать толкатели. К тому же были проведены мероприятия по оптимизации фотометрии.

Без изменений остался источник света, также сборщики не затрагивали основную площадь рефлектора. С визуальной точки зрения качество освещения на дороге осталось на прежнем уровне.

Напомним, что производство автомобиля осуществляется в Узбекистане. Lada Granta считается наиболее экономичным транспортным средством в РФ. В среднем владельцы машины тратят на ее содержание 13 тысяч рублей в месяц. В эту сумму включены траты на топливо, оформление страховки, техническое обслуживание, мойка, смена резины, транспортный налог, амортизация.