Эксперт: перемирие по Карабаху возможно, но условий для этого сейчас нет

01.11.2020, 16:17, Разное

В вооруженном конфликте на Карабахе возможно перемирие, уверен Андрей Кортунов, генеральный директора Российского совета по международным делам. Однако условий для этого на настоящий момент нет.

С момента начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе прошло больше месяца, однако ни одна из сторон пока не предпринимает действий для достижения мира в регионе. С 27 сентября войска Азербайджана и Армении продолжают взаимные обстрелы, обвиняя друг друга, в обеих странах объявили мобилизацию гражданского населения и ввели военное положение. Среди раненых как со стороны Еревана, так и со стороны Баку есть гражданское население.

Ожесточенный спор относительно статуса и принадлежности Нагорного Карабаха продолжается с 1988 года. В ходе военных столкновений между Арменией и Азербайджаном к 1994 году последний потерял свое влияние не только в этом регионе, но и в семи прилегающих районах. По мнению Андрея Кортунова, перемирия можно достичь только на основе консенсуса. При этом Баку не пойдет ни на какие уступки без получения подтверждения фактов, которые они могли бы трактовать, как свою победу.

Исход операции в Карабахе зависит от уровня истощения ресурсов Азербайджана, и соответственно, готовности дальше продолжать свою стратегию. Армения же готова к прекращению вооруженных столкновений. При этом Ереван официально обратился за помощью к президенту и правительству России, напомнив о возможности поддержки в соответствии с многосторонними соглашениями и Договору по коллективной безопасности.