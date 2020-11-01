Представители Армянской апостольской церкви совершили молебен о военной помощи России

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01.11.2020, 16:02, Разное

В главном храме Вооружённых сил России, под куполом с изображением ракетного комплекса «Сатана» состоялся молебен представителей Армянской апостольской церкви об оказании министерством обороны России военной помощи Армении.

«В наше время православную веру теснят и терзают со всех сторон, наши враги многочисленны: это и радикальные исламисты, и атеистические учения, и нелегитимная украинская церковь. В этот суровый час мы должны держаться друг за друга как никогда и оказывать всяческую поддержку, в том числе и военную. Сегодня мы молимся за предоставление нашей армии систем залпового огня «Град», танков Т-72, вертолётов Ми-24, беспилотных  летательных аппаратов, экипировки «Ратник», сухпайков и за всё, что поможет победить азербайджанского дьявола», — заявил участник миссии – епископ Вазген Азунян.

Паломники высоко оценили архитектуру и внутреннее убранство храма. Многие из них подолгу останавливались перед фресками Владимира Соловьёва, Юнус-бека Еврокурова и Сергея Шойгу. В дар главному храму Вооружённых сил гости принесли два ящика коньяка «Арарат» и четыре ящика абрикос.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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