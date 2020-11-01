Минимум три теракта против Франции в один день

01.11.2020, 15:55, Разное

Кампания ненависти, поддержанная некоторыми лидерами мусульманских стран и республик, сработала?

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении наивысшего уровня террористической угрозы на всей территории страны. В четверг, 29 октября, в 9 часов, во Франции произошел очередной теракт, уже третий за два месяца. В Ницце террорист напал на людей в церкви Notre-Dame de l’Assomption, в центре города. Прямо в церкви он зарезал женщину и смертельно ранил ножом мужчину, охранника Нотр-Дама. Еще одной женщине удалось после ранения добежать до соседнего бара, но она скончалась от полученных ран. Террориста примерно через десять минут обезвредила полиция: он получил тяжелое огнестрельное ранение и был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Выйдя из храма, он несколько раз прокричал «Аллаху Акбар!».

Национальная антитеррористическая прокуратура (PNA) начала расследование. Президент Макрон провел в немедленно созданном в соседнем с Елисейским дворцом здании МВД заседание кризисного штаба и отправился на место трагедии. Вместе с ним в делегацию вошли: министр внутренних дел Жеральд Дарманен, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, глава PNA Франсуа Рикар и председатель Конференции епископов Франции Мулен Бофор.

Фото: ЕРА

Первым о теракте высказался через твиттер премьер-министр Жан Кастекс:

«Это подлое убийство, произошедшее в Ницце, не поколеблет единый фронт по защите ценностей свободы и мира. Наши убеждения сильнее, чем фанатизм, ненависть и террор».

Позднее, через два с небольшим часа, произошел еще один теракт: в Авиньоне примерно в 11.15 неизвестный напал на полицейских, но был застрелен.

Практически в это же время, еще до полудня, стало известно еще и об атаке у генконсульства Франции в городе Джидда (Саудовская Аравия, административный округ Мекка). «Генеральное консульство в Джидде сегодня утром стало объектом атаки: с ножом напали на охранника. <…> Нападавший был сразу после атаки схвачен саудовскими сотрудниками правопорядка. Охранник был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности. <…> Мы призываем наших соотечественников в Саудовской Аравии проявлять чрезвычайную осторожность», — сообщило французское посольство в этой стране.

Президент Макрон прибыл в Ниццу. Предыдущий теракт, на месте которого президенту приходилось выступать (убийство учителя Самюэля Пати за то, что он показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда), случился в парижском пригороде меньше двух недель назад.

После этого многие лидеры мусульманских стран и регионов, начиная с турецкого президента Эрдогана и заканчивая чеченским руководителем Кадыровым, провели вербальные атаки на президента Франции и страну в целом, высказывая обвинения в «терроризме» и «нападках на мусульман». Во многих мусульманских странах были развернуты антифранцузские кампании с сожжением французских флагов, портретов Макрона и бойкотированием французских товаров. Многие наблюдатели во Франции предупреждали о том, что подобные атаки могут спровоцировать какого-нибудь радикального исламиста на новый теракт.

За три дня до теракта в Ницце генеральный директор национальной полиции Фредерик Во в своей докладной записке подчеркнул, что «Франция является целью повышенной террористической угрозы», и предписал усилить охрану католических религиозных зданий: «в частности, перед празднованием Дня Всех святых» (1 ноября), «но также мусульманских ассоциаций и культовых сооружений, чьи представители публично осуждали террористические акты». Особенное внимание гендиректор полиции обратил на угрозу т.н. терактов low-cost: «с использованием холодного и самодельного оружия».

Фото: ЕРА

Сразу после теракта в Ницце мэр Кристиан Эстрози приказал временно закрыть все храмы в городе.

Конференция епископов Франции объявила о том, что в 15 часов все соборы в стране зазвонят в колокола. Всех верующих призвали в этот час помолиться в память о погибших.

Глава МВД предписал региональным префектам полиции усилить охрану культовых сооружений и кладбищ, чтобы не допустить новых терактов, «которые могут быть совершены в продолжение уже произошедших».

P.S. Позднее в Лионе полиция задержала у станции Perrache мужчину, пытавшимся войти в трамвай с 30-сантиметровым ножом. По данным полицейских источников местного издания LyonMag, он готовился совершить теракт.

Юрий Сафронов

обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

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