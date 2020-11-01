Эксперты объяснили, что цвет автомобиля может сказать о человеке

01.11.2020, 15:53, Разное

Эксперты объяснили, что о человеке может сказать цвет его автомобиля. Для некоторых эта характеристика при выборе машины является такой же важной, как и технические параметры.

Покупая автомобиль, нужно обращать внимание на множество характеристик. Эксперты советуют определиться с кузовом транспортного средства, а уже потом рассматривать различные марки. Далее покупатель определяется со скоростью, мощностью движка, коробкой передач и иными опциями. Этот список можно дополнить и цветом автомобиля.

На авторынке популярностью пользуются модели с классическими окрасами кузова. К ним относятся серый, белый, черный и синий цвета. Этот выбор объясняется тем, что автомобиль со стандартным оттенком легче перепродать.

Красный цвет машины говорит о том, что его владелец является улыбчивым и веселым человеком. Такой окрас кузова зачастую выбирают холерики, смотрящие на жизнь оптимистично.

Владельцы серых автомобилей привыкли не привлекать к себе внимания. Они не любят посещать шумные мероприятия, являются спокойными и консервативными. Серебряный оттенок говорит о том, что прагматичности и современности человека, который не может жить без движения.

На кислотном зеленом цвете останавливают свой выбор люди, имеющие крепкий дух. Они всегда уверены в себе и не обращают внимания на посторонних. Желтый – цвет честного человека, выбирающего транспорт на долгий срок.

Черный автомобиль демонстрирует изысканность и роскошь. Владельцы таких транспортных средств зачастую являются импозантными людьми. Белый цвет символизируют чистоту, честность и совершенство во всем.