Врач из Кузбасса рассказала, в чем заключается опасность COVID-19

01.11.2020, 15:53, Разное

Врач из Кузбасса Лариса Токарева рассказала, в чем именно заключается опасность COVID-19. В начале коронавирус можно спутать с обычным ОРВИ, но в это время уже развивается пневмония.

Бессимптомный период у зараженного COVID-19 фиксируется в течение пяти-шести дней. В это время человек, не знающий о своем заболевании, является очень опасным для окружающих. Под прикрытием ОРВИ у пациента постепенно поражаются легкие. Признаки осложнения начинают появляться при затрагивании легочной ткани, когда ее компенсаторные возможности исчерпываются.

Коронавирус у многих протекает в разных формах. Один заболевший COVID-19 способен заразить в 2,5 раза больше людей, нежели больной иным видом ОРВИ. Опасность заключается еще и в том, что у людей нет врожденного иммунитета к новому типу вируса.

По данным оперативного штаба, в РФ за последние сутки заболели 18,6 тысячи человек. Всего с момента начала пандемии инфекцию подхватили 1,63 миллиона человек. Уже выздоровели 1,22 миллиона человек, а 28,23 тысячи – скончались.