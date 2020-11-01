Алексей Ягудин защитил Ольгу Бузову от нападок хейтеров

01.11.2020, 15:53, Разное

Фигурист Алексей Ягудин в ходе интервью заступился за ведущую Ольгу Бузову, которая принимает участие в проекте «Ледниковый период». Он пожелал хейтерам звезды «Дома-2» хотя бы немного трудоспособности артистки.

Ягудин считает Бузову достойной участницей «Ледникового периода». Несмотря на то, что ведущей не все удается на льду, она продолжает упорно работать над собой. К тому же от эфира к эфиру ее мастерство только растет.

Алексей Ягудин считает, что не нужно обращать внимание на недоброжелателей, поскольку всегда найдутся люди, критикующие за что-либо. Фигурист заявил, что речь идет о тех же ненавистниках, которые после каждого эфира требуют убрать Елену Исинбаеву из судейского состава, Ольгу Бузову – из участников, и его самого – из ведущих.

К слову, артистка после завершения проекта «Ледниковый период» перенесет сложную операцию на ноге. Все дело в том, что из-за постоянных нагрузок у Бузовой воспаляется косточка. В свое время теледива уже прибегала к подобному хирургическому вмешательству, но результата оно не принесло. Косточка снова начала расти, а после тренировок выпирает еще больше. Из-за данной проблемы в повседневной жизни знаменитости даже пришлось отказаться от каблуков.

Во время пятого проката Ольга Бузова и ее партнер Дмитрий Соловьев упали после выполнения поддержки. Несмотря на это, судьи похвалили пару за хороший артистизм и подаренные эмоции.