 

Компания Apple выплатит 503 млн долларов за нарушение патентных прав

01.11.2020, 15:50, Новости дня

Как сообщает агентство Bloomberg, после десяти лет судебных разбирательств Apple проиграл дело по иску VirnetX, требовавшей от «яблочников» 503 миллиона долларов за нарушение патентных прав.

В частности, истец утверждает, что ряд важных технологий, которые ответчик использует для своего производства, на самом деле, разработаны в другом месте.

Напомним, что это уже не первый проигрыш Apple этой же организации. В начале текущего года «яблочная» компания уже заплатила 454 млн долларов. Как и сейчас, Apple обвиняли в нарушении авторских прав на изобретения и технологические разработки, зафиксированные соответствующими патентами. С учетом нынешнего вердикта, всего за год производитель теряет почти миллиард долларов.



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