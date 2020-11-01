Компания LG начинает выпускать принципиально новые устройства

01.11.2020, 15:50, Новости дня

Первым из серии принципиально новых устройств стал телевизор со сворачиваемым экраном, который удивил даже экспертов своей инновационностью. Однако LG не собиралась останавливаться на достигнутом и предложила такой же смартфон.

Как отмечают специалисты по маркетингу, в будущем году названия The Rainbow и B Project наверняка очень часто будут звучать в сообщениях профильных СМИ. Особенно интересен смартфон, который можно сворачивать в трубочку. При достаточно больших размерах в развернутом состоянии он становится не больше свистка.

Решена самая главная проблема: гаджет можно носить, не подбирая одежду с большими карманами. У женщин он также не займет много места в дамской сумочке. По предварительным данным, компания планирует произвести в будущем году не менее 30 миллионов смартфонов.