 

Изменившегося Николая Баскова сравнили с Томом Крузом

01.11.2020, 15:17, Разное

Певца Николая Баскова на новом фото сравнили с голливудским актером Томом Крузом. На свежем снимке некоторые не узнали «натурального блондина».
Николай Басков в своем профиле в социальной сети Instagram поделился новым фото, которое было сделано в темном салоне автомобиля. На снимке поклонники увидели его пухлые губы, выразительные глаза и четко очерченные скулы. В описании к посту знаменитость пожелал фолловерам сказочно провести Хэллоуин.

Пользователи сразу поняли, что фотография была сделана с помощью одного из фильтров в Instagram. На ней Николай Басков практически не похож на себя. Некоторые и вовсе сравнили исполнителя с голливудскими актерами, в частности, с Томом Крузом. Нашлись и те, кто увидел на фото футболиста Дэвида Бекхэма.

В целом поклонники назвали получившийся снимок очень загадочным. За короткое время публикация певца набрала огромное количество лайков и положительных комментариев.



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