Лариса Долина раскритиковала Александра Ревву за исполнение ее хита

01.11.2020, 15:17, Разное

Ларисе Долиной не понравилось исполнение ее хита Александром Реввой. Певица заявила, что шоумен не имел права менять композицию в одной из песен авторства Виктора Резника.

Свое мнение народная артистка Российской Федерации выразила в эфире программы «Привет, Андрей!». Передача была посвящена творчеству Виктора Резникова, написавшего множество шлягеров для Ларисы Долиной и других артистов. Певица была возмущена, после того, как услышала хит «Я не умею танцевать» в исполнении Александра Реввы. Поющий комик включил кавер в свое выступление на новогоднем концерте. При этом в песне была полностью изменена мелодика и гармония композиции, что возмутило Долину. Певица, преподающая вокал во МГИК, была возмущена тем, что новая версия была слишком фривольной. На сцене экс-КВНщик пытался копировать движения Виктора Резника, а сам хит стал просто неузнаваемым из-за смены гармонии и мелодии.

Со слов артистки, Виктор Резник всегда уделял огромное внимание каждой ноте, высчитывая мелодику и ритм, как математик. Долина и Резник не только плодотворно сотрудничали, но и были близкими друзьями, композитор даже называл Ларису Александровну лучшей исполнительницей его работ. Поэтому она уверена, что то, как пел, а также двигался Александр Ревва, является недопустимым. После смерти композитора в 1992 году его хиты все также звучат в репертуаре не только прежних их исполнителей, но и у молодых артистов. Михаил Боярский, также тесно общавшийся с композитором Резником и исполнивший шлягер «Спасибо за день, спасибо за ночь», выразил уверенность, что, если бы его друг был жив, то мир услышал бы еще множество хитов.

Точку зрения Ларисы Долиной разделил известный музыкальный критик Сергей Соседов. Журналист и вовсе назвал манеры пения комика издевательством над песней. Тем не менее, композитору Игорю Николаеву кавер-версия понравилась, более того, он выразил уверенность, что и сам Резник воспринял бы работу Ревы с юмором. В программе участвовал также сын Виктора Резника Андрей, который тоже информирует песни и владеет рядом СМИ. Он уверен, что проблема только в восприятии перепевок людьми, привыкшими к оригинальному варианту. Песня же от иного восприятия ее исполнителем не пострадала.