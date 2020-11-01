Ученые создали модель распространения коронавируса в помещении

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01.11.2020, 14:53, Разное

Ученым из Италии удалось создать трехмерную компьютерную модель распространения коронавируса в помещении после кашля зараженного человека. За основу был взят зал ожидания в больнице.
В ходе исследования специалисты задействовали инструменты вычислительной гидродинамики, чтобы воссоздать зал ожидания отделения педиатрии. В помещении функционировала система вентиляции. Созданная компьютерная модель отслеживала, как в течение 30 секунд после кашля пациента распространяются мельчайшие капли с вирусом. Кроме того, во внимание принималась скорость системы кондиционирования. Ученые хотели выяснить, сколько люди, находящиеся в зале, будут вдыхать загрязненного воздуха.

Результаты показали, что важную роль в регулировании рассеивания капель играет система вентиляции воздуха. По факту исследователи установили, что снизить концентрацию загрязненных частиц может удвоение скорости потока внутри закрытого помещения. Данный процесс приводит к тому, что капли начинают быстрее рассеиваться в воздухе.

В мире, по данным ВОЗ, COVID-19 подхватили 46,1 миллиона человек. Сообщается о 30,9 миллиона выздоровевших, в то же время скончались 1,2 миллиона пациентов.



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