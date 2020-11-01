 

В Минске задержали нескольких человек на акции оппозиции

01.11.2020, 14:48, Новости дня

В Минске правоохранители начали задерживать участников несанкционированной акции оппозиции, которая проходит в белорусской столице.

За участие в несанкционированном мероприятии задержаны несколько человек, сообщили РИА «Новости» в минской милиции.

Там добавили, что не располагают данными о выстрелах в районе проведений акций оппозиции.

В воскресенье в Минск стянули спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава. Правоохранители взяли под контроль центр столицы Белоруссии.

Оппозиция в Минске проводит марш «Дзяды» («Деды»), приуроченный ко дню поминовения предков.

В прошлое воскресенье участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / В Ботсване произошло «катастрофическое вымирание» слонов

29.10 / Алиев создал временную спецадминистрацию в Карабахе

21.07 / Харламов пошутил о разводе с Асмус

17.10 / Париж заявил, что подозреваемый в убийстве учителя родился в Москве

11.08 / Названа дата поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот

29.07 / Федина сообщила, что ей вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому

10.10 / Ко Дню холостяка и Рождеству. “ПриватБанк” остановит работу сервисов на одну ночь

25.08 / Плавучий космодром «Морской старт» пообещали восстановить

30.08 / В горящем складе с лакокрасочными изделиями в Новосибирске обрушилась кровля

25.07 / COVID-19 обнаружили у сотрудников Голосевского райсуда Киева, работу учреждения прекращать не будут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска