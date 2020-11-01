В Минске задержали нескольких человек на акции оппозиции
01.11.2020, 14:48, Новости дня
В Минске правоохранители начали задерживать участников несанкционированной акции оппозиции, которая проходит в белорусской столице.
За участие в несанкционированном мероприятии задержаны несколько человек, сообщили РИА «Новости» в минской милиции.
Там добавили, что не располагают данными о выстрелах в районе проведений акций оппозиции.
В воскресенье в Минск стянули спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава. Правоохранители взяли под контроль центр столицы Белоруссии.
Оппозиция в Минске проводит марш «Дзяды» («Деды»), приуроченный ко дню поминовения предков.
В прошлое воскресенье участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.
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